Процентные ставки по депозитам снизились для всех валют

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 14.08.2017)

За последние три недели средние процентные ставки по банковским вкладам упали. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 14.08.2017, см. Таблицу 1). Снизили доходность предлагаемых депозитов 17 из 30 исследуемых банков. МистоБанк снизил ставки только по валютным вкладам, а по гривневым же напротив - повысил. Ощадбанк, также как и Юнекс снизили стоимость только гривневых вкладов. Ставки для всех валют опустили Альфа-Банк, Восток, Аккорд, БТАБанк, Вернум, МегаБанк, ПинБанк, Пивденный, Укргаз, Укрсоц и ПУМБ.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам сроком 3 до 6 месяцев (на 0,44 п.п. до 12,23%). Вклады на период 6 до 12 месяцев подешевели на 0,35 п.п. до 12,72% годовых. Сбережения периодом от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,27 п.п. до 9,82% годовых. Синхронно опустилась доходность вкладов сроком свыше года и бессрочных сбережений (на 0,23 п.п. до 12,82% и до 7,67% годовых соответственно). Стоимость депозитов на срок до 1 месяца снизилась на 0,11 п.п. и составляет 8,88% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США для бессрочных сбережений упала на 0,02 п.п. до 1,1% годовых. Депозиты на срок от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,07 п.п. до 1,56% годовых. Доходность вкладов на период до 1 месяца опустилась на 0,17 п.п. и составляет 1,23% годовых. Стоимость депозитов сроком от 3 до 6 месяцев снизилась на 0,19 п.п. до 2,51% годовых. Сбережения периодом свыше года подешевели на 0,23 п.п. до 3,56% годовых. Вклады на период от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,31 п.п. до 3,21% годовых.

Средняя процентная ставка в евро для бессрочных сбережений упала на 0,05 п.п и составляет 0,79% годовых. Стоимость депозитов сроком до 1 месяца снизилась на 0,13 п.п. до 0,95% годовых. Опустилась и доходность вкладов на срок от 1 до 3 месяцев (на 0,09 п.п. до 1,16%). Упали в цене и вклады сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,17 п.п. до 1,62% годовых). Синхронно подешевели вклады от полугода до года и свыше года (на 0,29 п.п. до 2,28% и до 2,63% годовых соответственно).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 14.08.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,67% 8,88% 9,82% 12,23% 12,72% 12,82% USD 1,10% 1,23% 1,56% 2,51% 3,21% 3,56% EUR 0,79% 0,95% 1,16% 1,62% 2,28% 2,63%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.

*Обзор составлен на основании данных по 137 депозитным программам

от 30 украинских банков, дата последнего обновления - 14.08.17

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