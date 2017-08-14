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Процентные ставки по депозитам снизились для всех валют

14.08.2017 16:38
Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 14.08.2017)

За последние три недели средние процентные ставки по банковским вкладам упали. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 14.08.2017, см. Таблицу 1). Снизили доходность предлагаемых депозитов 17 из 30 исследуемых банков. МистоБанк снизил ставки только по валютным вкладам, а по гривневым же напротив - повысил. Ощадбанк, также как и Юнекс снизили стоимость только гривневых вкладов. Ставки для всех валют опустили Альфа-Банк, Восток, Аккорд, БТАБанк, Вернум, МегаБанк, ПинБанк, Пивденный, Укргаз, Укрсоц и ПУМБ.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам сроком 3 до 6 месяцев (на 0,44 п.п. до 12,23%). Вклады на период 6 до 12 месяцев подешевели на 0,35 п.п. до 12,72% годовых. Сбережения периодом от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,27 п.п. до 9,82% годовых. Синхронно опустилась доходность вкладов сроком свыше года и бессрочных сбережений (на 0,23 п.п. до 12,82% и до 7,67% годовых соответственно). Стоимость депозитов на срок до 1 месяца снизилась на 0,11 п.п. и составляет 8,88% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США для бессрочных сбережений упала на 0,02 п.п. до 1,1% годовых. Депозиты на срок от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,07 п.п. до 1,56% годовых. Доходность вкладов на период до 1 месяца опустилась на 0,17 п.п. и составляет 1,23% годовых. Стоимость депозитов сроком от 3 до 6 месяцев снизилась на 0,19 п.п. до 2,51% годовых. Сбережения периодом свыше года подешевели на 0,23 п.п. до 3,56% годовых. Вклады на период от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,31 п.п. до 3,21% годовых.

Средняя процентная ставка в евро для бессрочных сбережений упала на 0,05 п.п и составляет 0,79% годовых. Стоимость депозитов сроком до 1 месяца снизилась на 0,13 п.п. до 0,95% годовых. Опустилась и доходность вкладов на срок от 1 до 3 месяцев (на 0,09 п.п. до 1,16%). Упали в цене и вклады сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,17 п.п. до 1,62% годовых). Синхронно подешевели вклады от полугода до года и свыше года (на 0,29 п.п. до 2,28% и до 2,63% годовых соответственно).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 14.08.17

Валюта

бессрочный

до месяца

от 1 до 3 месяцев

от 3 до 6 месяцев

от 6 до 12 месяцев

от 12 месяцев

UAH

7,67%

8,88%

9,82%

12,23%

12,72%

12,82%

USD

1,10%

1,23%

1,56%

2,51%

3,21%

3,56%

EUR

0,79%

0,95%

1,16%

1,62%

2,28%

2,63%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.

*Обзор составлен на основании данных по 137 депозитным программам
от 30 украинских банков, дата последнего обновления - 14.08.17

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Депозиты
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