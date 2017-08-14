Процентные ставки по депозитам снизились для всех валют
За последние три недели средние процентные ставки по банковским вкладам упали. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 14.08.2017, см. Таблицу 1). Снизили доходность предлагаемых депозитов 17 из 30 исследуемых банков. МистоБанк снизил ставки только по валютным вкладам, а по гривневым же напротив - повысил. Ощадбанк, также как и Юнекс снизили стоимость только гривневых вкладов. Ставки для всех валют опустили Альфа-Банк, Восток, Аккорд, БТАБанк, Вернум, МегаБанк, ПинБанк, Пивденный, Укргаз, Укрсоц и ПУМБ.
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам сроком 3 до 6 месяцев (на 0,44 п.п. до 12,23%). Вклады на период 6 до 12 месяцев подешевели на 0,35 п.п. до 12,72% годовых. Сбережения периодом от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,27 п.п. до 9,82% годовых. Синхронно опустилась доходность вкладов сроком свыше года и бессрочных сбережений (на 0,23 п.п. до 12,82% и до 7,67% годовых соответственно). Стоимость депозитов на срок до 1 месяца снизилась на 0,11 п.п. и составляет 8,88% годовых.
Средняя процентная ставка в долларах США для бессрочных сбережений упала на 0,02 п.п. до 1,1% годовых. Депозиты на срок от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,07 п.п. до 1,56% годовых. Доходность вкладов на период до 1 месяца опустилась на 0,17 п.п. и составляет 1,23% годовых. Стоимость депозитов сроком от 3 до 6 месяцев снизилась на 0,19 п.п. до 2,51% годовых. Сбережения периодом свыше года подешевели на 0,23 п.п. до 3,56% годовых. Вклады на период от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,31 п.п. до 3,21% годовых.
Средняя процентная ставка в евро для бессрочных сбережений упала на 0,05 п.п и составляет 0,79% годовых. Стоимость депозитов сроком до 1 месяца снизилась на 0,13 п.п. до 0,95% годовых. Опустилась и доходность вкладов на срок от 1 до 3 месяцев (на 0,09 п.п. до 1,16%). Упали в цене и вклады сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,17 п.п. до 1,62% годовых). Синхронно подешевели вклады от полугода до года и свыше года (на 0,29 п.п. до 2,28% и до 2,63% годовых соответственно).
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 14.08.17
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3 месяцев
|
от 3 до 6 месяцев
|
от 6 до 12 месяцев
|
от 12 месяцев
|
UAH
|
7,67%
|
8,88%
|
9,82%
|
12,23%
|
12,72%
|
12,82%
|
USD
|
1,10%
|
1,23%
|
1,56%
|
2,51%
|
3,21%
|
3,56%
|
EUR
|
0,79%
|
0,95%
|
1,16%
|
1,62%
|
2,28%
|
2,63%
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.
*Обзор составлен на основании данных по 137 депозитным программам
от 30 украинских банков, дата последнего обновления - 14.08.17
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