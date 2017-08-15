Котировки доллара на межбанке опустились до 25,58/25,60

Во вторник, 15 августа, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,61/25,63*, к 12:00 котировки составили 25,58/25,60

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,58, максимальные - 25,61. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,60, максимальные - 25,63.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4269/0,4277, к 12:00 котировки составили 0,4268/0,4275.



Торги по евро начались с котировок 30,0379/30,0588, к 12:00 котировки составили 30,0718/30,0953.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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