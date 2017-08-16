Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 16 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 4,28 коп до 25,4795 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,77 коп - до 25,7480 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,55 грн, минимальный курс продажи - 25,65 грн.

Средний курс покупки евро упал на 14,13 коп и составляет 29,7200 грн, средний курс продажи упал - на 12,83 коп до 30,2740 грн. Продать евро дороже можно за 29,85 грн, купить дешевле - за 30,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,8 коп и составляет 3,919 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,7 коп до 4,328 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,4795 25,7480 0,3919 0,4328 29,7200 30,2740 Медиана 25,5000 25,7400 0,4095 0,4320 29,7500 30,2500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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