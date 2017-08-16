Котировки доллара на межбанке опустились до 25,56/25,58
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,56, максимальные - 25,58. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,58, максимальные - 25,60.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4280/0,4288, к 12:00 котировки составили 0,4283/0,4291.
Торги по евро начались с котировок 29,9961/30,0170, к 12:00 котировки составили 29,9767/30,0002.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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