Котировки доллара на межбанке опустились до 25,56/25,58

В среду, 16 августа, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,57/25,59*, к 12:00 котировки составили 25,56/25,58

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,56, максимальные - 25,58. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,58, максимальные - 25,60.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4280/0,4288, к 12:00 котировки составили 0,4283/0,4291.



Торги по евро начались с котировок 29,9961/30,0170, к 12:00 котировки составили 29,9767/30,0002.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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