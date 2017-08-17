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НБУ предупредил о возможной вирусной атаке

17.08.2017 14:58
На День независимости возможна новая вирусная атака через программу Word
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины разослал телеграмму, в которой уведомил банки о возможной на День независимости вирусной атаке при помощи программы Word.

НБУ подтвердил, что 11 августа сообщил банкам о появлении нового злонамеренного кода, его особенностях, индикаторах компрометации и необходимости внедрения предупредительных мероприятий по предотвращению поражения.

Кроме того, как сообщалось ранее, НБУ работает над созданием Центра киберзащиты (CSIRT-NBU) с целью оперативного реагирования и обмена информацией между всеми субъектами банковского рынка и правоохранительными органами в режиме реального времени.

С целью предупреждения кибератак НБУ систематически сотрудничает с участниками банковского сектора, CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, соответствующими подразделениями СБУ и Нацполиции.

Источник: ЮРЛИГА

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Кибер-преступность, НБУ
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