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НБУ ужесточил требования к аудиторским компаниям

18.08.2017 12:13
Нацбанк подготовил изменения в порядок ведения реестра аудиторов
Фото: Getty Images

Национальный банк Украины (НБУ) подготовил изменения в порядок ведения реестра аудиторских фирм.

Как сообщает регулятор на официальном сайте, разработан проект изменений в положение о порядке ведения реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.

"Проектом изменений в положение предлагается ужесточить требования к аудиторской фирме, которая вносится Национальным банком в реестр, и ее работников, участвующих в проведении аудита (аудиторской проверки) банка, и упорядочить ведение реестра", - отмечает НБУ.

20 июля Нацбанк исключил "дочку" PricewaterhouseCoopers из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков. Регулятор сообщал, что PricewaterhouseCoopers оценивал залоги в национализированном ПриватБанке в разы больше их реальной стоимости.

В конце июня Bloomberg писал, что Украина может запретить PwC проводить аудит банков после аудита Привата, поскольку этот аудит мог сыграть значительную роль в крахе финучреждения. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, аудит, Нацбанк
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