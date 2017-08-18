НБУ ужесточил требования к аудиторским компаниям

Нацбанк подготовил изменения в порядок ведения реестра аудиторов

Национальный банк Украины (НБУ) подготовил изменения в порядок ведения реестра аудиторских фирм.



Как сообщает регулятор на официальном сайте, разработан проект изменений в положение о порядке ведения реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.



"Проектом изменений в положение предлагается ужесточить требования к аудиторской фирме, которая вносится Национальным банком в реестр, и ее работников, участвующих в проведении аудита (аудиторской проверки) банка, и упорядочить ведение реестра", - отмечает НБУ.



20 июля Нацбанк исключил "дочку" PricewaterhouseCoopers из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков. Регулятор сообщал, что PricewaterhouseCoopers оценивал залоги в национализированном ПриватБанке в разы больше их реальной стоимости.



В конце июня Bloomberg писал, что Украина может запретить PwC проводить аудит банков после аудита Привата, поскольку этот аудит мог сыграть значительную роль в крахе финучреждения.



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