Банкам разрешили списывать безнадежные кредиты
Государственная фискальная служба (ГФС) отозвала свое письмо от 8 февраля, которым устанавливалось, что задолженность признается безнадежной только в части сумм долга свыше 360 дней. Об этом сообщает Независимая ассоциация банков Украины на официальном сайте.
"Если задолженность существует только по телу кредита, а по начисленным процентам отсутствует, для целей налогообложения признается только задолженность по телу кредита", - поясняет ассоциация.
Министерство финансов согласилось, что к безнадежной задолженности банками относится задолженность по финансовому кредиту, по которому просрочено более 360 дней погашение части долга.
То есть, если задолженность по телу кредита просрочена свыше 360 дней, а по сумме начисленных процентов такая задолженность отсутствует, то безнадежным для целей налогообложения признается весь кредит, что включает задолженность по основному долгу, так и задолженность по начисленным процентам.
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