ФГВФЛ инициирует запрет на приостановку ликвидации банка

Фонд гарантирования вкладов хочется добиться права запрещать остановку ликвидации того или иного банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) нашел способ избежать правового вакуума при принятии судами решений о незаконности ликвидации банков. Об этом рассказал заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Виктор Новиков в интервью FinClub.



"Мы предлагаем на законодательном уровне закрепить, что в результате отмены решения НБУ о неплатежеспособности или о ликвидации сама процедура ликвидации банка не останавливается. Эта норма нам бы очень помогла. Пусть стороны в суде разбираются, как выполнять решение суда, а процесс ликвидации банка, продажа активов и расчеты с кредиторами продолжались бы. Нельзя терять активы в связи с решениями судов", - сказал Новиков.



Основанием для такой инициативы стали ситуации, когда суды отменяют решения НБУ о неплатежеспособности или о ликвидации, что по сути блокирует процесс ликвидации банка: кредитное учреждение оказывается вне правового поля.



"Большая проблема заключается в том, что такие решения порождают правовые последствия, которых не требовал истец и которые даже не были предметом рассмотрения. Поясню. Никто из истцов не просил прекратить ликвидацию банка или запретить продажу его активов. Истец просит, например, вернуть банку лицензию. Но правовые последствия принятых судами решений фактически останавливают ликвидацию и вообще выводят банки из правового поля. В результате ни НБУ, ни фонд не контролируют активы этих банков", - рассказал замглавы ФГВФЛ.



По информации фонда, вывод с рынка оспаривают акционеры и клиенты 25 банков, по 11 из которых уже вступили в силу решения судов о признании неправомерными решений о неплатежеспособности или ликвидации.



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