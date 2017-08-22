Межбанк закрылся котировками доллара 25,45/25,47

Во вторник, 22 августа, торги по доллару США открылись котировками 25,46/25,49, к закрытию котировки составили 25,45/25,47

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,44, максимальные - 25,46. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,465, максимальные - 25,49.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4314/0,4322, к закрытию котировки составили 0,4316/0,4322.

Торги по евро начались с котировок 30,0097/30,0450, к закрытию котировки составили 29,9139/29,9374.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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