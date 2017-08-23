Курсы валют НБУ на 23.08.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 1 копейку

На 23 августа НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2545,1704 грн за $100;

2995,9201 грн за 100 евро;

4,3110 грн за 10 руб РФ.



На 22 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2544,3168 грн за $100;

2992,3710 грн за 100 евро;

4,3021 грн за 10 руб РФ.



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