ПриватБанк вернет крымским вкладчикам 1,6 млрд грн
23.08.2017 14:08
Крымским вкладчикам ПриватБанка вернут 1,6 млрд грн
Фото: EPA
Крымским вкладчикам ПриватБанка вернут 1,6 млрд грн. Об этом сообщила и.о. главы правления банка Галина Пахачук в интервью изданию Минфин.
"В ближайшее время мы вернем около 1,6 млрд грн по крымским вкладам на основании решений судов, которые вступили в законную силу ", - сказала Пахачук.
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