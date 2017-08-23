ПриватБанк вернет крымским вкладчикам 1,6 млрд грн

Крымским вкладчикам ПриватБанка вернут 1,6 млрд грн

Крымским вкладчикам ПриватБанка вернут 1,6 млрд грн. Об этом сообщила и.о. главы правления банка Галина Пахачук в интервью изданию Минфин.



"В ближайшее время мы вернем около 1,6 млрд грн по крымским вкладам на основании решений судов, которые вступили в законную силу ", - сказала Пахачук.



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