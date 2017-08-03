Клиентам банка Михайловский выплачено 2,3 млрд грн
На 18 июля Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) выплатил вкладчикам банка Михайловскиий 2,3 млрд грн. В том числе лицам, которые по закону приравнены к вкладчикам банка, выплачено около 500 млн грн, пишет FinClub.
Как отмечает издание, еще летом минувшего года ФГВФЛ хотел выплатить вкладчикам банка всего 1,08 млрд грн. Но в итоге вкладчики банка получили уже 1,8 млрд грн. Еще 0,5 млрд грн получили клиенты банка, приравненные к вкладчикам на основании закона № 1736-VIII.
Клиенты банка, кредитовавшие финансовые компании, аффилированные с банком, без посредничества банка ничего не получили. "Осталось около 3200 договоров, заключенных между физлицами и финансовыми компаниями, которые не подпадают под действие закона № 1736-VIII", - сообщили в пресс-службе ФГВФЛ. По этим договорам клиенты доверили финансовым компаниям 290 млн грн.
Чтобы получить эти деньги, десятая часть клиентов начала судиться с ФГВФЛ, отмечает издание.
Напомним, по данным следствия, от схемы, организованной владельцами и руководителями банка Михайловский, пострадало около 14 тысяч человек. Сумма потерянных ими средств оценивается в 1,5 млрд грн.
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