НБУ снимет часть валютных ограничений на межбанке
Национальный банк Украины (НБУ) в ближайшие дни смягчит требования к банкам на межбанковском валютном рынке, повысив предельный объем покупки и продажи иностранных валют за гривни в сутки в 2 раза - до 1% от размера регулятивного капитала банка в эквиваленте с 0,5%, установленных ранее. Об этом сообщил сегодня, 3 августа, заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, пишет УНИАН.
"Мы намерены в ближайшее время расширить возможности банков для проведения операций с собственной иностранной валютой на межбанковском рынке. Для этого мы планируем повысить размер разрешенного сальдо покупки-продажи между банками иностранных валют на протяжении одного рабочего дня с 0,5% до 1% от размера регулятивного капитала", - сказал он.
Сологуб отметил, что постепенная либерализация валютного регулирования не создает рисков дестабилизации валютного рынка, но даст банкам более широкие возможности для управления своей валютной ликвидностью.
"Также это позволит Нацбанку уменьшить свое присутствие на валютном рынке и повысит возможности рынка самостоятельно искать баланс", - пояснил Сологуб.
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