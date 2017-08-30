Официальные курсы банковских металлов на 30.08.2017

Нацбанк Украины установил на 30 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 335472,16 грн;

серебро - 4477,54 грн;

платина - 248045,62 грн;

палладий - 236597,36 грн.

Напомним, на 29 августа были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 327954,09 грн;

серебро - 4342,78 грн;

платина - 248778,68 грн;

палладий - 237296,59 грн.

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