Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В понедельник, 7 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3,12 коп до 25,6875 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,42 коп - до 25,9595 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,72 грн, минимальный курс продажи - 25,85 грн.

Средний курс покупки евро упал на 14,25 коп и составляет 30,1115 грн, средний курс продажи упал - на 13,78 коп до 30,7205 грн. Продать евро дороже можно за 30,3 грн, купить дешевле - за 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,1 коп и составляет 3,953 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,5 коп до 4,346 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,6875 25,9595 0,3953 0,4346 30,1115 30,7205 Медиана 25,7000 25,9500 0,4100 0,4345 30,1500 30,7000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.