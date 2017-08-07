Котировки доллара на межбанке упали до 25,76/25,78

В понедельник, 7 августа, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,82/25,84*, к 12:00 котировки составили 25,76/25,78

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,76, максимальные - 25,82. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,78, максимальные - 25,84.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4298/0,4306 к 12:00 котировки составили 0,4276/0,4282.



Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 30,4237/30,4446, к 12:00 котировки составили 30,3993/30,4178.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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