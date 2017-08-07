Кредобанк выкупил портфель розничных кредитов Platinum Bank
Фонд гарантирования вкладов физических лиц переуступил Кредобанку розничный кредитный портфель Platinum Bank. Об этом Кредобанк сообщает на официальном сайте.
4 августа между банки заключили соглашение об уступке прав требования по договорам, заключенным между Platinum Bank и его клиентами.
С 4 августа новым кредитором по вышеуказанному договору является Кредобанк.
"Просим все обязательства по вышеуказанному договору (включая просроченные, срочные и будущие обязательства) выполнять в полном объеме в пользу Кредобанка согласно условиям договора и требованиям законодательства Украины", - сообщает пресс-служба.
Таким образом, банк купил кредитную задолженность более 11 тысяч розничных клиентов.
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