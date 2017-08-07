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Кредобанк выкупил портфель розничных кредитов Platinum Bank

07.08.2017 16:10
ФГВФЛ переуступил Кредобанку розничный кредитный портфель Platinum Bank

Фонд гарантирования вкладов физических лиц переуступил Кредобанку розничный кредитный портфель Platinum Bank. Об этом Кредобанк сообщает на официальном сайте.

4 августа между банки заключили соглашение об уступке прав требования по договорам, заключенным между Platinum Bank и его клиентами.

С 4 августа новым кредитором по вышеуказанному договору является Кредобанк.

"Просим все обязательства по вышеуказанному договору (включая просроченные, срочные и будущие обязательства) выполнять в полном объеме в пользу Кредобанка согласно условиям договора и требованиям законодательства Украины", - сообщает пресс-служба.

Таким образом, банк купил кредитную задолженность более 11 тысяч розничных клиентов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Кредобанк, платинум банк, Кредит, Фонд гарантирования вкладов
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