Кредобанк выкупил портфель розничных кредитов Platinum Bank

ФГВФЛ переуступил Кредобанку розничный кредитный портфель Platinum Bank

Фонд гарантирования вкладов физических лиц переуступил Кредобанку розничный кредитный портфель Platinum Bank. Об этом Кредобанк сообщает на официальном сайте.



4 августа между банки заключили соглашение об уступке прав требования по договорам, заключенным между Platinum Bank и его клиентами.



С 4 августа новым кредитором по вышеуказанному договору является Кредобанк.



"Просим все обязательства по вышеуказанному договору (включая просроченные, срочные и будущие обязательства) выполнять в полном объеме в пользу Кредобанка согласно условиям договора и требованиям законодательства Украины", - сообщает пресс-служба.



Таким образом, банк купил кредитную задолженность более 11 тысяч розничных клиентов.



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