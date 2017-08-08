Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 3,32 коп - до 25,9005 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,7 грн, минимальный курс продажи - 25,8 грн.
Средний курс покупки евро упал на 4,05 коп и составляет 30,0685 грн, средний курс продажи упал - на 3,00 коп до 30,6510 грн. Продать евро дороже можно за 30,21 грн, купить дешевле - за 30,5 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,6 коп и составляет 3,948 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп до 4,353 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,6345
|
25,9005
|
0,3948
|
0,4353
|
30,0685
|
30,6510
|
Медиана
|
25,6500
|
25,9000
|
0,4100
|
0,4350
|
30,1000
|
30,6500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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