Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 8 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 4,62 коп до 25,6345 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,32 коп - до 25,9005 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,7 грн, минимальный курс продажи - 25,8 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,05 коп и составляет 30,0685 грн, средний курс продажи упал - на 3,00 коп до 30,6510 грн. Продать евро дороже можно за 30,21 грн, купить дешевле - за 30,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,6 коп и составляет 3,948 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп до 4,353 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,6345 25,9005 0,3948 0,4353 30,0685 30,6510 Медиана 25,6500 25,9000 0,4100 0,4350 30,1000 30,6500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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