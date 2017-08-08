Страховщик пытался дать взятку Фонду гарантирования вкладов

СБУ и ГПУ задержали представителя страховой компании, который пытался дать взятку Фонду гарантирования вкладов физических лиц

СБУ и ГПУ задержали представителя страховой компании Граве Украина страхование жизни, который пытался дать взятку Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) за организацию выплаты денег кредитору неплатежеспособного Эрдэ Банка в обход установленной законодательством очередности. Об этом сообщает FinClub.



На момент признания Эрдэ Банка неплатежеспособным остатки на счету страховщика составили 10,79 млн грн. Страховая компания обратилась в ФГВФЛ с требованием осуществить выплату вне процедуры удовлетворения требований кредиторов, мотивируя это тем, что указанные деньги принадлежат физическим лицам - ее клиентам.



"В связи с тем, что в соответствии с законодательством вклады юридических лиц не гарантируются, в выплате было отказано", сообщали в фонде.



Страховая компания инициировала иск к ФГВФЛ и уполномоченному лицу фонда на ликвидацию неплатежеспособного банка. Высший административный суд 30 ноября 2016 года удовлетворил требования страховщика и обязал уполномоченное лицо и фонд выплатить 10 млн грн, поскольку отказался пересматривать решения предыдущих инстанций. Верховный суд также не принял дело к рассмотрению.



Суд вынес решение несмотря на отсутствие законодательных норм относительно гарантий по вкладам юридических лиц и процедуры выплаты средств в их пользу, ведь физлица - страхователи этой компании никогда не были клиентами Эрдэ Банка, а банк никогда не платил регулярный сбор в фонд по таким вкладам. Не помогло и вмешательство ГПУ.



В ФГВФЛ сообщают, что в отношении судов апелляционной и кассационной инстанции, которые принимали такое решение, в Высшем совете правосудия открыто дисциплинарное дело.



Должностные лица страховой компании, понимая то, что правовой механизм исполнения такого решения суда отсутствует и осуществления выплаты в законный способ является невозможным, направили своего представителя к уполномоченного лица фонда на ликвидацию банка, через которого предложили предоставления неправомерной выгоды взамен организации осуществления незаконной выплаты. Уполномоченное лицо ФГВФЛ обратилось в СБУ и ГПУ с заявлением о совершении преступления и злоумышленник был задержан.



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