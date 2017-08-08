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Фонд гарантирования вкладов должен НБУ и Минфину 70 млрд грн

08.08.2017 15:52
ФГВФЛ должен Национальному банку свыше 9 млрд грн и Министерству финансов – более 60 млрд грн, заявил глава Фонда Константин Ворушилин
Константин Ворушилин

Фонд гарантирования вкладов физических лиц должен Национальному банку свыше 9 млрд грн и Министерству финансов - более 60 млрд грн. Об этом в интервью LIGA.net заявил глава Фонда Константин Ворушилин.

"Мы должны НБУ более 9 млрд грн и более 60 млрд грн - Министерству финансов. Часть кредитов обслуживаем в текущем режиме, погашение другой части кредитов перенесено на более дальние сроки", - рассказал Ворушилин.

По его словам, процентная ставка, под которую Фонду выделяли средства для выплат вкладчикам, очень велика.

"Некоторые займы нам выдали под 9,5-10%, а некоторые под 13% годовых. Нигде в мире нет таких ставок. Чтобы решить проблему, в первую очередь нужно уменьшить стоимость заимствования. Если долг будет уменьшен или реструктурирован, Фонд гарантирования сможет его погасить за счет продажи активов, поступлений от банков", - отметил Ворушилин.

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Он также сказал, что поступления в ФГВФЛ сбора от банков составляют свыше 3 млрд грн ежегодно, но из этой суммы около 2,4 млрд грн уходит только на погашение процентов по долгу перед Минфином и НБУ, при этом тело кредитов не погашается.

"Мы по этому поводу ведем достаточно плотные консультации с международными экспертами. Вместе со Всемирным банком мы ищем решение. Поскольку не получается напрямую договориться с НБУ и Минфином, приходится вовлекать в дискуссию международных доноров", - добавил Ворушилин.

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует в 2017 году выручить за счет неплатежеспособных банков 9 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ФГВФЛ, Ворушилин Константин
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