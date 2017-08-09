Межбанк закрылся котировками доллара 25,705/25,72

В среду, 9 августа, торги по доллару США открылись котировками 25,72/25,74, к закрытию котировки составили 25,705/25,72

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,705, максимальные - 25,73. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,72, максимальные - 25,75.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4292/0,4298, к закрытию котировки составили 0,4278/0,4286.

Торги по евро начались с котировок 30,2338/30,2547, к закрытию котировки составили 30,1082/30,1232.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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