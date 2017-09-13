Непубличная чистка. Куда банки девают плохие кредиты

Рынок "плохих долгов" в Украине – это $20 млрд кредитов, которые не обслуживаются. Активно избавляются от этой проблемы пока только банки-иностранцы

Украинские банки по-прежнему страдают от проблемы безнадежных долгов. Средний уровень NPL (non-performing loans - кредиты, которые не обслуживаются) по банковской системе - 58%, в госбанках - 70%. И это только официально признанные банками цифры.



Для решения проблемы NPL в банках с госкапиталом Министерство финансов в очередной раз стало продвигать идею создания "плохого банка", который должен будет принять на баланс все плохие активы госфинучреждений, но не частных банков. Всем остальным, кроме Привата, Ощадбанка, Укрэксима и Укргазбанка, в любом случае нужно решать вопросы "проблемки" своими силами.



Кроме технологии "bad bank" эти кредиты можно реструктуризировать, списать на внебалансовые счета или продать другому финучреждению, будь то банк или финкомпания. Заметных сделок по переуступке прав требования по крупным NPL-портфелям на практике не так много. Банки не особо любят афишировать такие вещи, хотя и реальные примеры на рынке есть, особенно среди банков с западным капиталом, которые целенаправленно "чистят" свои балансы от NPL разного уровня безнадежности.



Теоретическая емкость этого рынка в Украине, с учетом портфелей госбанков и "россиян", по объемам уступает в Европе только Италии и Греции: у нас это около $20 млрд. LIGA.net разбиралась в особенностях украинской торговли плохими активами.



Кто покупает



В начале этого года Нацбанк расширил понятие "NPL-кредита". Если раньше под этим термином стоило подразумевать долг, по которому кредитор ничего не получает в течение 90 дней и больше, то сейчас банки должны зачислять в категорию NPL все кредиты, возврат которых возможен только со взысканием залога. Кредитов,соответствующих этим критериям стало больше. Поэтому для банков переуступка прав требований по NPL-портфелям - довольно хороший способ не только очистить балансы от плохих активов, но и серьезно снизить отчисления в резервы.



"Переуступка позволяет не держать на балансе токсичные активы и не списывать всю сумму займа в убыток, - говорит директор департамента рыночных исследований компании IBI Rating Виктор Шулик. - С позиции бухучета банк расформирует резервы на сумму балансовой задолженности и даже отобразит в прочих доходах и расходах поступления. Финрез после операции будет положительным в любом случае - даже при максимальном дисконте".



Обычно покупатели проблемных кредитов - это коллекторские компании, особенно если речь идет о розничных портфелях кредитов физлиц, говорит управляющий партнер финкомпании "Финактив" Александр Гром. В отдельных случаях банки передают пулы NPL факторинговым компаниям, которые входят с ними в одну банковскую группу.



Коллекторов больше всего привлекают кредиты с залогами в виде сельхоз-объектов/оборудования (земля, элеваторы и проч) и ритейл, рассказывает директор по рискам банка Кредит Днепр Олег Пахомов. Иностранные компании обращают внимание на украинский рынок редко, в основном это украинские покупатели.



"Переуступкой NPL-портфелей банки занимаются постоянно, - говорит он. - Из первой двадцатки активными продажами занимаются, например, Сбербанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, достаточно большие портфели покупает Таскомбанк. В прошлом одним из главных покупателей был Дельта Банк".



Еще одна группа покупателей - профессиональные инвестбанкиры, такие как компании ICU и Concorde Capital. Обе в начале этого года объявили о создании фондов под покупку NPL-активов, в том числе из портфеля Фонда гарантирования вкладов. Сумма инвестиций разная: 300 млн грн у Concorde Capital и $200 млн у ICU. Пока особой активности от них рынок не замечает.



"Теоретически они действительно могут работать с плохими активами, один из вариантов - в интересах самих же должников - рассказывает Александр Гром. - Покупать свои долги напрямую с дисконтом должник в любом случае не будет, потому что по такой операции у него возникают налоговые последствия. Вопрос не только в налогах: банки и ФГВФЛ не продают кредиты обычным юрлицам без статуса финансовой компании".



Успешные иностранцы



Понять, как и в пользу кого происходила переуступка, на практике довольно трудно. Даже западные банки, которые довольно активно избавляются от плохой задолженности, делятся деталями крайне неохотно, мотивируя это грифом корпоративной тайны.



Из свежих примеров крупных переуступок - Правэкс-Банк и ОТП, продавшие в этом году крупные портфели неким украинским инвесторам. Ни конечных покупателей, ни уровень дисконта, по которому произошла переуступка, ни итальянцы, ни венгры не раскрывают.



"У нас была задача почистить портфель, и несколько месяцев назад мы нашли покупателей в Украине - рассказал LIGA.net предправления Правэкс-банка Тарас Кириченко. - До этого у нас был опыт с продажей более мелких пулов - тоже украинским компаниям".



Последняя и крупнейшая сделка Правэкса касалась переуступки портфеля на 2,2 млрд грн. Это большая часть всего кредитного портфеля банка: в январе 2017-го он составлял 2,873 млрд грн (юрлица+физлица+резервы под проблемные кредиты), 1,891 млрд из которых - зарезервированные долги. Год назад эта же формула давала в сумме 3,618 млрд грн.



Сейчас, то есть уже после переуступки, Правэкс довел свой кредитный портфель почти до состояния "чистого листа": 665,646 млн грн кредитов, при резервах в 16,188 млн. По данным банка, в результате активной продажи проблемных активов, уровень NPL-кредитов в его балансе снизился до 1,4%.



"Наш портфель был "разносортным", - говорит Тарас Кириченко. - Одних инвесторов интересует ипотека, других - только крупные кредиты и т.п. Получилось, что мы продали портфель не по частям, а сразу все, причем нескольким покупателям".



Кроме Правэкса, активнее других переуступкой NPL в Украине занимаются венгерский ОТП Банк и французский Укрсиббанк. Последний считается одним из лидеров украинского рынка по продаже проблемных портфелей по кредитам физлиц.



"ОТП, как и Правэкс-Банк, продавал свои портфели разным покупателям, - рассказывает Александр Гром. - На нашем рынке сейчас нет компаний, которые могли бы одновременно потянуть такие крупные объемы проблемки".



Коллекторы, которые выкупают у банков NPL физлиц проделывают полный цикл требовательной работы от первичного прозвона до судов и физического взыскания через исполнительную службу (пока только государственную, примеров успешной работы частных исполнителей пока нет). По оценке компании "Финактив", такой портфель в среднем окупается за 6-12 месяцев проработки и дальше начинает давать прибыль.



Уступить любой ценой



Украинские банки редко преследуют цель заработать на плохих активах, главное для них - избавиться от балласта, чтобы не только почистить свой баланс и сэкономить на резервах, но и высвободить человеческие ресурсы, которым больше не надо тратить время на попытки добиться возврата этих кредитов, отмечает аналитик компании ICU Михаил Демкив.



С каким дисконтом Правэкс-Банк продал свой относительно крупный портфель - в банке не комментируют, отмечая, что цена была "рыночной". В целом, максимум, который можно выручить с "просрочки" в Украине - это 30% от номинальной стоимости актива, и то, только в случае с потребительскими кредитами, говорит аналитик компании Альпари Максим Пархоменко.



Менее ликвидные активы продаются за более символические деньги: дисконт в 90% от номинала - обычная практика для NPL-рынков не только в Украине, но и в Европе, рассказывает начальник Департамента управления активами Фонда гарантирования вкладов физлиц Тарас Елейко.



Intesa Sanpaolo (материнская структура Правэкса-Банка) в Румынии делала переуступку просроченного портфеля за 12% от номинала, в Италии - за 10%. Полярно другая ситуация в странах с более крепкими банковскими системами, вроде Австрии, где итальянцы из Intesa отдали проблемный пул всего с 40%-м дисконтом, рассказал в анонимном разговоре с LIGA.net один из украинских инвестбанкиров.



Украинские проблемные активы оцениваются неоднородно: многое зависит от структуры переуступаемых портфелей и глубины просрочки, отмечает руководитель департамента рыночных исследований агентства IBI-Rating Виктор Шулик.



Структура задолженности в портфеле - это соотношение между телом кредита, процентами по ним и штрафами за просрочку. NPL-портфели, которые выставляют на продажу украинские банки, в среднем более чем на 50% состоят из начисленных, но не оплаченных процентов и пени, рассказывает Александр Гром.



Отсюда и высокий дисконт по переуступке: венгерский ОТП Банк в прошлом году продал портфель на 3 млрд грн всего за 126 млн - 4,4% от номинала. Сильно повлиял на украинский NPL-рынок, который до 2014 года рос довольно быстрыми темпами (во многом за счет агрессивной экспансии Дельта Банка Николая Лагуна) мораторий на взыскание подипотечного жилья, поясняет Михаил Демкив из ICU. "Такие кредиты покупать нет смысла, - говорит Демкив. - А у самого заемщика нет мотивации гасить свою задолженность".



Из-за высоких дисконтов банкам иногда бывает выгоднее сформировать допрезервы, вместо того, чтобы экстренно избавляться от неликвида. Еще одна причина больших дисконтов - количество информации которую контрагент может получить по поводу кредитов, которые он покупает, ограничено банковской тайной, покупать такой актив не всегда резонно, отмечает аналитик Adamant Capital Константин Фастовец.



Вынужденная выгода



Если исходить из оценки проблемности по банковской системе в 58-60%, которую дает замминистра финансов Оксана Маркарова, рынок проблемных активов в Украине - это 520-540 млрд грн или около $20-21 млрд.



На практике такие масштабы локального покупателя не интересуют: в последние годы средний "тикет" по NPL-сделкам не превышал 100-200 млн грн, крупные переуступки - это скорее исключение из правил, рассказывает Олег Пахомов из банка Кредит Днепр.



Понять, насколько банк активно избавляется от неликвидных кредитов косвенно можно из динамики процента NPL в структуре кредитных портфелей, говорит глава Правэкс-Банка Тарас Кириченко. Но и эти данные не всегда дают объективную картину: уровень NPL часто занижен, а переуступка может быть номинальной, когда плохой кредит не выходит за пределы банковской группы.



"В случае продажи аффилированному лицу (как правило, так делают иностранцы), расчищается баланс отечественного банка, но эта задолженность остаётся на балансе банковской группы, в которую он входит" - отмечает Михаил Демкив из компании ICU.



Правэкс-Банк настаивает на том, что свою переуступку он провел на рыночных условиях. "Мы не могли передать портфель своей финкомпании, потому что их у нас в Украине нет" - отмечал в разговоре с LIGA.net глава банка Тарас Кириченко. В ОТП Банке (в банковскую группу венгров в Украине, кроме банка входят КУА "ОТП Капитал" и ООО "ОТП Лизинг") опровергать такую возможность не стали, отметив только, что в этом году банк не совершал переуступку кредитных портфелей в пользу иностранцев.



"Финкомпании, принадлежащие банкам не всесильны, они работают преимущественно с кредитами, где есть хорошие залоги, где можно за счет продажи сгенерировать определенный кэш-ин, - поясняет Александр Гром. - "Банковский мусор" - карточные и розничные кредиты и т.п., банк как правило выбрасывает в рынок - содержать штат сотрудников, чтобы они работали над возвратом далеко не всегда экономически целесообразно".

Все это - стандартная методика работы с плохой задолженностью, которую практикую многие крупные западные банки: кроме Intesa Sanpaolo, целенаправленным выделением NPL-долга в общем портфеле с целью последующей переуступки занимались Lloyds и Barclays, рассказывает замминистра финансов Оксана Маркарова.

В Турции проблему NPL решали с помощью местного Фонда гарантирования, но украинское правительство, как крупнейшего игрока на банковском рынке, интересует другой вариант - создание спецучреждения (компанию по управлению активами или банк) с особым статусом и отличными от других банков нормативными требованиями. В Минфине предполагают, что структура первые несколько лет будет заниматься исключительно плохими долгами госбанков. Подобный опыт у Украины уже есть - Родовид Банк, которые после нескольких лет безуспешной работы недавно ушел на ликвидацию.

Сергей Шевчук