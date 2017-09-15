Переток капитала. В каких банках украинцы хранят деньги

Лидером по привлечению депозитов стал ПриватБанк, самые большие оттоки зафиксированы в российских банках

Украинцы меняют свои банковские предпочтения. За полгода общий депозитный портфель в банках вырос на 3% или 28 млрд грн, свидетельствуют данные Нацбанка Украины. Наибольшую выгоду извлекли госбанки. Несмотря на общий трехпроцентный рост, в украинских государственных банках вклады и остатки на счетах населения и бизнеса за полгода выросли на 9% или на 39 млрд грн. Максимальный отток наблюдается в дочерних финучреждениях российских госбанков.



Больше всего новых депозитов в первом полугодии открыли в ПриватБанке. В первые дни после национализации клиенты ПриватБанка сняли со счетов 52 млрд грн. За первое полугодие банку удалось нарастить свой общий депозитный портфель почти на 19 млрд грн. Из них 8,5 млрд грн - прирост средств физлиц с учетом карточных и текущих счетов, 9,9 млрд грн - прирост средств юридических лиц. "Прирост корпоративного депозитного портфеля достигнут за счет привлечения к обслуживанию новой для ПриватБанка категории клиентов - госпредприятий, региональных бюджетов и учебных заведений", - сообщили LIGA.net в пресс-слежбе Привата. Их доля - свыше 6 млрд грн. Перевод на баланс вложений р2р программы дал одну треть прироста корпоративного депозитного портфеля.



На 11,7 млрд грн вырос общий депозитный портфель государственного Укргазбанка, на 4,6 млрд грн увеличился портфель Укрэксимбанка. Оба госбанка приросли за счет средств юридических лиц.



Увеличить депозитный портфель физлиц удалось Ощадбанку. В первом полугодии банк привлек 4,11 млрд грн. Но приток средств клиентов был зафиксирован в первом квартале, во втором квартале произошел отток вкладов.

В чем причина доверия к госбанкам? Ставки на гривневые депозиты для физических лиц в этом году остаются высокими. В Ощадбанке, ПриватБанке и Укргазбанке годовой депозит в гривне можно разместить под 13%. В пятерку лидеров по привлечению средств клиентов в первом полугодии вошел Райффайзен Банк Аваль, общий депозитный портфель банка вырос на 8%. Аваль привлекл 1,2 млрд средств физических лиц и 2,5 млрд грн юридических лиц.



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В тройку лидеров по привлечению средств физических лиц в этом году вошел Таскомбанк, принадлежащий бизнесмену Сергею Тигипко. Банк удалось привлечь 2,1 млрд грн. В 2017 году банк проводил выплаты вкладчикам неплатежеспособных банков. Кроме того, летом Таскомбанк приобрел часть активов Диамантбанка и банка Новый.



Отток вкладов физических лиц и средств юридических лиц произошел в банках с государственным российским капиталом. Лидером стал Сбербанк России в Украине. Корпоративные клиенты забрали из Сбербанка 4,3 млрд грн, население - 2,7 млрд грн.

Существенный отток зафиксировали в ВТБ. Банк потерял 1 млрд грн средств населения и 2,4, млрд грн - бизнеса. Оба банка ищут покупателей, чтобы покинуть украинский рынок навсегда. Глава ВТБ в России Андрей Костин вчера заявил, что банк в Украине намеренно сокращает свою деятельность, закрывает отделения и распродает активы. "Мы продаем активы и недвижимость, которые у нас там есть. Мы продаем кредиты или получаем возврат кредитов, потому что мы хотим, чтобы банк ВТБ в Украине не остался должен никому. И, естественно, при сворачивании наших филиалов будем возвращать все деньги вкладчикам", - сообщил Костин в интервью РИА Новости.



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Отток средств юридических лиц в первом полугодии также произошел в Укрсиббанке. Укрсоцбанк потерял 1,6 млрд грн: 968 млн грн из банка забрал бизнес, 689 млн грн - физлица. На 1,6 млрд грн уменьшился портфель сбережений юридических лиц Ощадбанка. В банке такую динамику объясняют волатильностью остатков на текущих счетах стратегически важных для экономики страны государственных предприятий, которая связана, в том числе, с существенными перечислениями последними дивидендов в госбюджет во втором квартале.