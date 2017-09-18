НБУ ослабил гривню на 6 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 6 копеек

На 18 сентября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2622,4386 грн за $100;

3137,2233 грн за 100 евро;

4,5581 грн за 10 руб РФ.



На 15 сентября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2616,2016 грн за $100;

3109,3556 грн за 100 евро;

4,5286 грн за 10 руб РФ.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.