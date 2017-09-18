НБУ ослабил гривню на 6 копеек
18.09.2017 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 6 копеек
На 18 сентября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2622,4386 грн за $100;
3137,2233 грн за 100 евро;
4,5581 грн за 10 руб РФ.
На 15 сентября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2616,2016 грн за $100;
3109,3556 грн за 100 евро;
4,5286 грн за 10 руб РФ.
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