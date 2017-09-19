НБУ ужесточил требования к банкам по доверительному управлению

Нацбанк ужесточил требования у финучреждениям, которые занимаются доверительным управлением

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил требования к деятельности банков, являющихся управляющими фондов финансирования строительства (ФФС) и осуществляют операции по доверительному управлению. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



"Банк приобретает статус специализированного банка, если объем операций по договорам доверительного управления составляет 50 и более процентов совокупных активов банка", - отмечает НБУ.



Он также ввел нормы, соблюдение которых усилит контроль банков-управляющих фондов финансирования строительства за целевым использованием средств таких фондов. Эти нормы устанавливают требования к внутренним процедурам банков. В частности, банк, являющийся управляющим ФФС, обязан иметь внутрибанковское положение, в котором будут указаны процедуры контроля за:

наличием документов, необходимых для открытия финансирования объектов строительства, в которых будет информация о личности застройщика, его права пользования земельным участком, права на выполнение строительных работ, лицензии подрядной организации;

целевым использованием застройщиками средств ФФС;

соблюдением сроков и объемов выполнения строительных работ;

соблюдением сметы (бюджета) финансирование объекта строительства;

соответствием технических характеристик объекта строительства и объектов инвестирования;

принятием застройщиком мероприятий по устранению выявленных недостатков.



Внутрибанковское положение также должно содержать форматы отчетов от застройщика, объем и уровень детализации которых обеспечит надлежащее выполнение банком, который является управителем ФФС, обязанностей по контролю за целевым использованием застройщиками средств фондов. А также должны быть квалификационные требования к персоналу, который осуществляет контроль за целевым использованием застройщиками средств ФФС.



Новые требования предусматривают проведение каждые полгода аудиторских проверок и представления в НБУ аудиторских выводов относительно целевого использования средств фондов финансирования строительства.



Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ N92 от 18 сентября "О ​​внесении изменений в инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине", которая вступает в силу через 30 дней со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования, кроме нормы по определению специализированных банков доверительного управления, которое вступает в силу с 1 октября 2018 года.



Банкам, объем операций по договорам доверительного управления которых составляет от 50% совокупных активов банка в течение 30 дней со дня вступления в силу этого постановления нужно подать в НБУ план приведения в течение года своей деятельности в соответствие с требованиями, установленными для специализированных банков доверительного управления.

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