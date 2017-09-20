Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 20 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 0,25 коп до 26,0115 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,12 коп - до 26,2935 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,1 грн, минимальный курс продажи - 26,19 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,02 коп и составляет 31,0135 грн, средний курс продажи вырос - на 5,23 коп до 31,6153 грн. Продать евро дороже можно за 31,18 грн, купить дешевле - за 31,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,2 коп и составляет 4,172 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,1 коп до 4,585 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,44 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0115 26,2935 0,4172 0,4585 31,0135 31,6153 Медиана 26,0000 26,2700 0,4350 0,4600 31,1000 31,6000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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