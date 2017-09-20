Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,12 коп - до 26,2935 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,1 грн, минимальный курс продажи - 26,19 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 6,02 коп и составляет 31,0135 грн, средний курс продажи вырос - на 5,23 коп до 31,6153 грн. Продать евро дороже можно за 31,18 грн, купить дешевле - за 31,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,2 коп и составляет 4,172 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,1 коп до 4,585 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,44 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,0115
|
26,2935
|
0,4172
|
0,4585
|
31,0135
|
31,6153
|
Медиана
|
26,0000
|
26,2700
|
0,4350
|
0,4600
|
31,1000
|
31,6000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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