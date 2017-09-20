Котировки доллара на межбанке выросли до 26,20/26,22

В среду, 20 сентября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,15/26,17*, к 12:00 котировки составили 26,20/26,22

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,15, максимальные - 26,20. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,17, максимальные - 26,22.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4496/0,4503, к 12:00 котировки составили 0,4504/0,4511.



Торги по евро начались с котировок 31,4061/31,4301, к 12:00 котировки составили 31,4635/31,4849.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.