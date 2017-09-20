НБУ разместил депозитные сертификаты на 500 млн грн

Нацбанк разместил депозитные сертификаты на сумму 500 млн грн под 1,7%

Нациноальный банк Украины разместил депозитные сертификаты на сумму 500 млн грн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



"По процентному тендеру по размещению депозитных сертификатов НБУ, объявленному на 20 сентября сроком на 84 дня, удовлетворены заявки четырех банков по предельной процентной ставке 12,7% годовых общим объемом 500 млн грн", - уточняет НБУ.



Названия банков не указаны.



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