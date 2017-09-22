Курсы валют НБУ на 22.09.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 5 копеек

На 22 сентября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2623,7181 грн за $100;

3123,5364 грн за 100 евро;

4,5062 грн за 10 руб РФ.



На 21 сентября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2618,9634 грн за $100;

3144,5894 грн за 100 евро;

4,5054 грн за 10 руб РФ.



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