Сбербанк России закроет бизнес в ряде стран Европы

Сбербанк России уйдет из ряда европейских стран и оптимизирует работу своего центрального европейского офиса

Сбербанк России планирует закрыть бизнес в ряде стран Европы, заявил глава компании Герман Греф. Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы сейчас оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран мы будем выходить", - сказал Греф.

Он уточнил, что Сбербанк также будет оптимизировать работу своего центрального европейского офиса. "В общем-то, под санкциями работать в Европе чрезвычайно тяжело", - пояснил топ-менеджер.

По его словам, банк испытывает сильное давление европейского регулятора. "Хоть мы и небольшой банк в Европе, нас отнесли к системно значимым банкам, под прямой контроль и надзор Европейского центрального банка - это, конечно, очень серьезно осложнило жизнь для маленького банка", - сказал Греф.

Он также сообщил, что европейскому подразделению Сбербанка приходится нести все издержки, связанные с надзором за ним как за системно значимой организацией.

В Европе Сбербанк представлен в виде Sberbank Europe - банковской группы со штаб-квартирой в Вене (Австрия). 100% акций группы принадлежит Сбербанку. Sberbank Europe присутствует в ряде стран Центральной и Восточной Европы. Летом 2017 г. Сбербанк продал свою "дочку" в Словакии.

В мае Греф заявил, что Сбербанк России принял окончательное решение о переводе европейского бизнеса на единую лицензию со штаб-квартирой в Вене.

Ранее замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова говорила, что на украинскую "дочку" Сбербанка России есть потенциальный покупатель.

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