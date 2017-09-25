Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 25 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 2,33 коп до 26,1243 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,30 коп - до 26,3787 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,29 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,40 коп и составляет 31,0137 грн, средний курс продажи вырос - на 2,23 коп до 31,6040 грн. Продать евро дороже можно за 31,25 грн, купить дешевле - за 31,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,9 коп и составляет 4,216 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп до 4,600 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1243 26,3787 0,4216 0,4600 31,0137 31,6040 Медиана 26,1500 26,3500 0,4350 0,4580 31,1000 31,5750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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