Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,30 коп - до 26,3787 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,29 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 0,40 коп и составляет 31,0137 грн, средний курс продажи вырос - на 2,23 коп до 31,6040 грн. Продать евро дороже можно за 31,25 грн, купить дешевле - за 31,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,9 коп и составляет 4,216 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп до 4,600 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,1243
|
26,3787
|
0,4216
|
0,4600
|
31,0137
|
31,6040
|
Медиана
|
26,1500
|
26,3500
|
0,4350
|
0,4580
|
31,1000
|
31,5750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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