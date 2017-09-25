Депозитные ставки продолжают снижение
За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 25.09.2017, см. Таблицу 1). Акордбанк снизил ставки по долларовым вкладам. Гривневые депозиты подешевели в Укрэксимбанке.
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 25.09.17
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3
|
от 3 до 6
|
от 6 до 12
|
от 12 месяцев
|
UAH
|
7,75%
|
8,27%
|
9,69%
|
11,86%
|
12,38%
|
12,48%
|
USD
|
1,07%
|
1,23%
|
1,51%
|
2,39%
|
3,05%
|
3,42%
|
EUR
|
0,75%
|
0,95%
|
0,99%
|
1,51%
|
2,08%
|
2,47%
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,12 п.п. до 12,38%). Депозиты периодом от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,06 п.п. до 9,69% годовых. Вклады сроком свыше года подешевели на 0,05 п.п. и предлагают 12,48% годовых. Сбережения на период 3 до 6 месяцев снизили доходность на 0,02 п.п. до 11,86% годовых. Вклады сроком до 1 месяца по-прежнему предлагают 8,27% годовых. Стоимость бессрочных сбережений выросла на 0,18 п.п. до 7,75% годовых.
Средняя процентная ставка в долларах США опустилась для депозитов сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,01 п.п. до 2,39%). Снизили стоимость вклады периодом от 6 до 12 месяцев (на 0,04 п.п. до 3,05%). Вклады на срок свыше 12 месяцев подешевели на 0,02 п.п. до 3,42% годовых. Без изменений осталась доходность депозитов сроком до 1 месяца (1,23%) и 1 до 3 месяцев (1,51%). Выросли в цене бессрочные сбережения, на 0,01 п.п. до 1,07% годовых.
Средняя процентная ставка в евро не претерпела изменений по депозитам на период до 1 месяца (0,95%), от 1 до 3 месяцев (0,99%) и от 3 до 6 месяцев (1,51%). Бессрочные сбережения подешевели на 0,01 п.п. до 0,75% годовых. Доходность депозитов периодом и от 6 до 12 месяцев снизилась на 0,05 п.п. и составляет 2,08% годовых. Вклады сроком свыше 12 месяцев упали в цене на 0,02 п.п. до 2,47% годовых.
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.
*Обзор составлен на основании данных по 137 депозитным программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 25.09.17
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