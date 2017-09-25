Депозитные ставки продолжают снижение

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 25.09.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 25.09.2017, см. Таблицу 1). Акордбанк снизил ставки по долларовым вкладам. Гривневые депозиты подешевели в Укрэксимбанке.

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 25.09.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3

месяцев от 3 до 6

месяцев от 6 до 12

месяцев от 12 месяцев UAH 7,75% 8,27% 9,69% 11,86% 12,38% 12,48% USD 1,07% 1,23% 1,51% 2,39% 3,05% 3,42% EUR 0,75% 0,95% 0,99% 1,51% 2,08% 2,47%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,12 п.п. до 12,38%). Депозиты периодом от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,06 п.п. до 9,69% годовых. Вклады сроком свыше года подешевели на 0,05 п.п. и предлагают 12,48% годовых. Сбережения на период 3 до 6 месяцев снизили доходность на 0,02 п.п. до 11,86% годовых. Вклады сроком до 1 месяца по-прежнему предлагают 8,27% годовых. Стоимость бессрочных сбережений выросла на 0,18 п.п. до 7,75% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США опустилась для депозитов сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,01 п.п. до 2,39%). Снизили стоимость вклады периодом от 6 до 12 месяцев (на 0,04 п.п. до 3,05%). Вклады на срок свыше 12 месяцев подешевели на 0,02 п.п. до 3,42% годовых. Без изменений осталась доходность депозитов сроком до 1 месяца (1,23%) и 1 до 3 месяцев (1,51%). Выросли в цене бессрочные сбережения, на 0,01 п.п. до 1,07% годовых.

Средняя процентная ставка в евро не претерпела изменений по депозитам на период до 1 месяца (0,95%), от 1 до 3 месяцев (0,99%) и от 3 до 6 месяцев (1,51%). Бессрочные сбережения подешевели на 0,01 п.п. до 0,75% годовых. Доходность депозитов периодом и от 6 до 12 месяцев снизилась на 0,05 п.п. и составляет 2,08% годовых. Вклады сроком свыше 12 месяцев упали в цене на 0,02 п.п. до 2,47% годовых.

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.

*Обзор составлен на основании данных по 137 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 25.09.17

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