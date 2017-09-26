Курсы валют НБУ на 26.09.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 5 копеек

На 26 сентября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2631,6649 грн за $100;

3122,9967 грн за 100 евро;

4,5716 грн за 10 руб РФ.



На 25 сентября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2626,1562 грн за $100;

3141,1454 грн за 100 евро;

4,5551 грн за 10 руб РФ.



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