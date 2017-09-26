Официальные курсы банковских металлов на 26.09.2017

Нацбанк Украины установил на 26 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 340353,22 грн;

серебро - 4460,67 грн;

платина - 246060,67 грн;

палладий - 241060,50 грн.

Напомним, на 25 сентября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 340612,46 грн;

серебро - 4456,59 грн;

платина - 245020,37 грн;

палладий - 240555,91 грн.

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