Главу банка Старокиевский подозревают в хищении 82 млн грн

Следствие заявляет, что в течение 2007-2013 годов экс-глава банка присвоил средства на 82 млн грн

Прокуратура Киева 26 сентября сообщила о подозрении бывшему председателю правления ОАО Старокиевский банк по фактам присвоения средств в особо крупных размерах.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, досудебное расследование установило, что в течение 2007-2013 годов экс-глава банка присвоил средства финучреждения на 82 млн грн, незаконно выдавая кредиты подставным и подконтрольным лицам.

Следствие утверждает, что он действовал в сговоре с другими служащими банка и используя свое служебное положение.

Действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение средств в особо крупных размерах).

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что столичная прокуратура объявила подозрение бывшему заместителю главы правления ПАО Старокиевский банк по фактам хищения средств банка.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации Старокиевского банка в начале 2014 года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.