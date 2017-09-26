Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,50 коп - до 26,4137 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,29 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.
Средний курс покупки евро упал на 13,23 коп и составляет 30,8813 грн, средний курс продажи упал - на 14,43 коп до 31,4597 грн. Продать евро дороже можно за 31,11 грн, купить дешевле - за 31,25 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 4,218 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп до 4,612 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,46 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,54 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,1620
|
26,4137
|
0,4218
|
0,4612
|
30,8813
|
31,4597
|
Медиана
|
26,2000
|
26,4000
|
0,4355
|
0,4600
|
30,9000
|
31,4050
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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