Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 26 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 3,77 коп до 26,1620 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,50 коп - до 26,4137 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,29 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,23 коп и составляет 30,8813 грн, средний курс продажи упал - на 14,43 коп до 31,4597 грн. Продать евро дороже можно за 31,11 грн, купить дешевле - за 31,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 4,218 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп до 4,612 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,46 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,54 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1620 26,4137 0,4218 0,4612 30,8813 31,4597 Медиана 26,2000 26,4000 0,4355 0,4600 30,9000 31,4050



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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