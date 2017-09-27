Кабмин предлагает ввести корпоративное управление в госбанках

Правительство одобрило законопроект о корпоративном управлении в государственных банках

Правительство одобрило проект закона о корпоративном управлении в государственных банках. Об этом министр финансов Александр Данилюк написал на своей странице в Facebook.



По словам министра, предусмотрено создание наблюдательных советов, где большинство членов являются независимыми профессионалами, которые отбираются по четкой прозрачной процедуре.



"Это важная часть комплексной реформы государственных банков, направленной на повышение эффективности работы государственных банков и возобновление кредитования", - отметил Данилюк.



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