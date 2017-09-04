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Химзавод Фирташа оспорил многомиллионный долг перед Ощадбанком

04.09.2017 09:23
Открыто производство по кассационной жалобе ЗАО Концерн Стирол к Ощадбанку
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Высший хозяйственный суд Украины 28 августа начал производство по кассационной жалобе ЗАО Концерн Стирол на решение Хозяйственного суда Донецкой области от 23.11.2016 и постановление Донецкого апелляционного хозсуда от 20.03.2017, которыми частично был удовлетворен иск Ощадбанка и решено взыскать с концерна Стирол в пользу госбанка $104 млн, сообщает Finbalance.

8 июня Высший хозсуд вернул без рассмотрения кассационную жалобу Стирола на эти решения в связи с неуплатой государственной пошлины.

20 марта Донецкий апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Стирола на решение Хозяйственного суда Донецкой области от 23 ноября 2016 года.

Стирол в 2011 году привлек у Ощадбанка кредит на $100 млн. Кредит был предоставлен до 21 августа 2014 года под 10,05% годовых.

Концерн Стирол, который находится в подконтрольной пророссийским боевикам Горловке, входит в группу Ostchem Дмитрия Фирташа.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Ощадбанк, Фирташ Дмитрий, Стирол, долг, суд
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