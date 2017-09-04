Химзавод Фирташа оспорил многомиллионный долг перед Ощадбанком
Высший хозяйственный суд Украины 28 августа начал производство по кассационной жалобе ЗАО Концерн Стирол на решение Хозяйственного суда Донецкой области от 23.11.2016 и постановление Донецкого апелляционного хозсуда от 20.03.2017, которыми частично был удовлетворен иск Ощадбанка и решено взыскать с концерна Стирол в пользу госбанка $104 млн, сообщает Finbalance.
8 июня Высший хозсуд вернул без рассмотрения кассационную жалобу Стирола на эти решения в связи с неуплатой государственной пошлины.
20 марта Донецкий апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Стирола на решение Хозяйственного суда Донецкой области от 23 ноября 2016 года.
Стирол в 2011 году привлек у Ощадбанка кредит на $100 млн. Кредит был предоставлен до 21 августа 2014 года под 10,05% годовых.
Концерн Стирол, который находится в подконтрольной пророссийским боевикам Горловке, входит в группу Ostchem Дмитрия Фирташа.
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