НБУ ослабил гривню на 16 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 16 копеек

На 5 сентября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2590,6249 грн за $100;

3084,1389 грн за 100 евро;

4,4835 грн за 10 руб РФ.



На 4 сентября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2574,8384 грн за $100;

3069,2074 грн за 100 евро;

4,4351 грн за 10 руб РФ.



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