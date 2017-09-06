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Ощадбанк внедряет технологию 3D Secure

06.09.2017 12:47
Ощадбанк вслед за другими украинскими финучреждениями сообщил о внедрении 3D Secure

Государственный Ощадбанк внедряет технологию 3D Secure, которая повышает безопасность расчетов в интернете. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Теперь во время осуществления онлайн-оплаты на сайтах, которые поддерживают эту технологию, пользователь карты будет получать одноразовый пароль для подтверждения расчета по каждой операции.

Сайты с поддержкой 3D Secure имеют обозначения Verified by VISA или MasterCard SecureCode.

Пароль для дополнительной верификации можно получить в SMS-сообщении, направленном банком. Если клиент не подключил сервис SMS-сообщений или не сообщил банку свой финансовый номер, получить одноразовый пароль можно в банкомате или информационно-платежном терминале.

По состоянию на 2013 год технология 3D Secure работала в ПриватБанке, государственном Укрэксимбанке и еще нескольких финучреждениях. Затем о внедрении этой технологии сообщили, в числе прочих, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль и OTP.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк, банковские карты
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