Межбанк закрылся котировками доллара 26,00/26,02

В среду, 6 сентября, торги по доллару США открылись котировками 25,95/25,98, к закрытию котировки составили 26,00/26,02

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,95, максимальные - 26,00. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,98, максимальные - 26,02.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4518/0,4529, к закрытию котировки составили 0,4517/0,4527.

Торги по евро начались с котировок 30,9557/30,9915, к закрытию котировки составили 31,0050/31,0288.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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