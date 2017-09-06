Межбанк закрылся котировками доллара 26,00/26,02
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,95, максимальные - 26,00. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,98, максимальные - 26,02.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4518/0,4529, к закрытию котировки составили 0,4517/0,4527.
Торги по евро начались с котировок 30,9557/30,9915, к закрытию котировки составили 31,0050/31,0288.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
6925
-
3076
-
2572
-
2244
-
1728
- НБУ предлагает доработать законопроект о кредитных союзах 17:35
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,00/26,02 17:21
- Минфин внес проект госбюджета на рассмотрение Кабмина 16:21
- Парламентский комитет одобрил накопительную пенсионную систему 13:50
- Глава Franklin Templeton: Инвесторы предпочтут золото биткоину 13:42