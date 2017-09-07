Фонд гарантирования продаст кредиты на 13 млрд грн

ФГВФЛ намерен выставить на продажу кредиты на 13 млрд грн с дисконтом 90%

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) планирует продать права требования по кредитам на 13 млрд грн, которые были выданы рядом банков (Дельта Банк, VAB Банк, "Киевская Русь, Еврогазбанк, Златобанк, Актив-Банк) и в конце концов переданы ими в залог Национальному банку Украины (НБУ) по кредитам рефинансирования. Об это пишет Finbalance.



Эти займы сконцентрированы в двух пулах, стартовая цена на которые установлена ​​в размере 1,4 млрд грн, то есть дисконт к номинальной стоимости кредитов составит около 90%.



Два кредитных пула будут реализованы через две украинские "дочки" американских компаний DebtX и FFN: Дебтекс Украина и Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн.



По данным госреестра, бенефициарами Дебтекс Украина являются американцы Брюс Гансел, Дж. Кингсли Гринленд, Томас Гудвин, а директором - Сергей Синявский. Бенефициары Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн - Блисс А. Моррис, Джон А. Моррис, директор - Хилл Бенджамин.



На 31 июля Сергей Синявский был директором и конечным бенефициаром компании ММК-Финанс Треккинг, котороая на указанную дату была зарегистрирована по адресу Киев, ул. Грушевского, 28/2. По этому же адресу пока зарегистрирована фирма Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн - конкурент возглавляемой Синявским Дебтекс Украины.



Ранее инвестиционная группа ICU заявила, что один из ее фондов собрал 5 млрд грн для участия в аукционе по продаже активов банков-банкротов, который пройдет на FFN.



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