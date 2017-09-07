Фонд гарантирования продаст кредиты на 13 млрд грн
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) планирует продать права требования по кредитам на 13 млрд грн, которые были выданы рядом банков (Дельта Банк, VAB Банк, "Киевская Русь, Еврогазбанк, Златобанк, Актив-Банк) и в конце концов переданы ими в залог Национальному банку Украины (НБУ) по кредитам рефинансирования. Об это пишет Finbalance.
Эти займы сконцентрированы в двух пулах, стартовая цена на которые установлена в размере 1,4 млрд грн, то есть дисконт к номинальной стоимости кредитов составит около 90%.
Два кредитных пула будут реализованы через две украинские "дочки" американских компаний DebtX и FFN: Дебтекс Украина и Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн.
По данным госреестра, бенефициарами Дебтекс Украина являются американцы Брюс Гансел, Дж. Кингсли Гринленд, Томас Гудвин, а директором - Сергей Синявский. Бенефициары Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн - Блисс А. Моррис, Джон А. Моррис, директор - Хилл Бенджамин.
На 31 июля Сергей Синявский был директором и конечным бенефициаром компании ММК-Финанс Треккинг, котороая на указанную дату была зарегистрирована по адресу Киев, ул. Грушевского, 28/2. По этому же адресу пока зарегистрирована фирма Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн - конкурент возглавляемой Синявским Дебтекс Украины.
Ранее инвестиционная группа ICU заявила, что один из ее фондов собрал 5 млрд грн для участия в аукционе по продаже активов банков-банкротов, который пройдет на FFN.
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