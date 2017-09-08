Курс покупки наличного доллара достиг 26 гривень

В пятницу, 8 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2,37 коп до 26,0023 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,50 коп - до 26,4413 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 27,20 коп и составляет 30,9983 грн, средний курс продажи вырос - на 34,13 коп до 31,9097 грн. Продать евро дороже можно за 31,32 грн, купить дешевле - за 31,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,4 коп и составляет 4,216 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,3 коп до 4,651 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,53 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0023 26,4413 0,4216 0,4651 30,9983 31,9097 Медиана 26,0000 26,4500 0,4350 0,4650 31,1000 31,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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