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К закрытию межбанка доллар набрал 5 копеек

10.01.2018 17:39
В среду, 10 января, торги по доллару США открылись котировками 28,29/28,33, к закрытию котировки составили 28,34/28,36

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,29, максимальные  - 28,34. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,32 максимальные - 28,37.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4968/0,4979,  к закрытию котировки составили 0,4970/0,4977.

Торги по евро начались с котировок 33,7924/33,8373, к закрытию котировки составили 33,9654/33,9866.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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