К закрытию межбанка доллар набрал 5 копеек

В среду, 10 января, торги по доллару США открылись котировками 28,29/28,33, к закрытию котировки составили 28,34/28,36

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,29, максимальные - 28,34. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,32 максимальные - 28,37.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4968/0,4979, к закрытию котировки составили 0,4970/0,4977.

Торги по евро начались с котировок 33,7924/33,8373, к закрытию котировки составили 33,9654/33,9866.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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