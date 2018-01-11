НБУ ослабил гривню на 12 копеек
11.01.2018 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 12 копеек
На 11 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2832,8813 грн за $100;
3397,1913 грн за 100 евро;
4,9810 грн за 10 руб РФ.
На 10 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2820,3244 грн за $100;
3365,2111 грн за 100 евро;
4,9439 грн за 10 руб РФ.
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