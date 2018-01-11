 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  28.08  28.42   EUR:  33.28  33.99
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ ослабил гривню на 12 копеек

11.01.2018 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 12 копеек

На 11 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2832,8813 грн за $100;
3397,1913 грн за 100 евро;
4,9810 грн за 10 руб РФ.

На 10 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2820,3244 грн за $100;
3365,2111 грн за 100 евро;
4,9439 грн за 10 руб РФ.


Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курс валют
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров