Официальные курсы банковских металлов на 11.01.2018
11.01.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 11 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 373869,51 грн;
серебро - 4854,14 грн;
платина - 275072,77 грн;
палладий - 313883,25 грн.
Напомним, на 10 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 369744,53 грн;
серебро - 4810,06 грн;
платина - 273853,50 грн;
палладий - 307415,36 грн.
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