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Наличный доллар подорожал на 12 коп, наличный евро – на 38 коп

12.01.2018 12:12
В пятницу, 12 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 12,73 коп до 28,3237 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 12,60 коп - до 28,6683 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,47 грн, минимальный курс продажи - 28,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 30,90 коп и составляет 33,8110 грн, средний курс продажи - вырос на 38,80 коп до 34,5777 грн. Продать евро дороже можно за 34,22 грн, купить дешевле - за 33,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,8 коп и составляет 4,496 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,7 коп до 5,046 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,9 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

28,3237

28,6683

0,4496

0,5046

33,8110

34,5777

Медиана

28,3500

28,6500

0,4700

0,5000

33,8500

34,6000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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