Наличный доллар подорожал на 12 коп, наличный евро – на 38 коп
Средний курс продажи американской валюты вырос на 12,60 коп - до 28,6683 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,47 грн, минимальный курс продажи - 28,5 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 30,90 коп и составляет 33,8110 грн, средний курс продажи - вырос на 38,80 коп до 34,5777 грн. Продать евро дороже можно за 34,22 грн, купить дешевле - за 33,8 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,8 коп и составляет 4,496 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,7 коп до 5,046 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,9 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,3237
|
28,6683
|
0,4496
|
0,5046
|
33,8110
|
34,5777
|
Медиана
|
28,3500
|
28,6500
|
0,4700
|
0,5000
|
33,8500
|
34,6000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Наличный доллар подорожал на 12 коп, наличный евро – на 38 коп 12:12
- Межбанк открылся котировками доллара 28,47/28,49 10:45
- Наличный доллар подорожал на 10 коп, наличный евро – на 33 коп 10:13
- Проминвестбанк не сможет участвовать в специнтервенциях НБУ 08:53
- НБУ ослабил гривню еще на 12 копеек 08:00
- Курс гривни установил антирекорд по отношению к евро и рублю 20:23
- АМКУ рассмотрит возможную покупку Микитасем акций Проминвестбанка 19:12
- Фирмы экс-президента VAB Банка задолжали банку 2 млрд грн 18:04
- К закрытию межбанка доллар набрал 7 копеек 17:41
- В НБУ прокомментировали ситуацию с курсом гривни 15:56