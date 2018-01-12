Наличный доллар подорожал на 12 коп, наличный евро – на 38 коп

В пятницу, 12 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 12,73 коп до 28,3237 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 12,60 коп - до 28,6683 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,47 грн, минимальный курс продажи - 28,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 30,90 коп и составляет 33,8110 грн, средний курс продажи - вырос на 38,80 коп до 34,5777 грн. Продать евро дороже можно за 34,22 грн, купить дешевле - за 33,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,8 коп и составляет 4,496 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,7 коп до 5,046 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,9 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 28,3237 28,6683 0,4496 0,5046 33,8110 34,5777 Медиана 28,3500 28,6500 0,4700 0,5000 33,8500 34,6000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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