Фирмы экс-президента VAB Банка задолжали банку 2 млрд грн

Экс-президент VAB Банка Максимов в 2004-2009 годах выдал связанным с ним фирмам 25 кредитов под малоликвидные залоги

Задолженность фирм, подконтрольных и связанных с миноритарным акционером и экс-президентом VAB Банка Сергеем Максимовым, по выданным банком кредитам на сегодня составляет более 2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Речь идет о более чем 25 кредитных договорах, которые были заключены в течение 2004-2009 гг. В залог банку, в основном, был передан малоликвидный залог - имущественные права на денежные средства, продукцию. Последний платеж в счет обслуживания таких кредитов был совершен пять лет назад, а львиная доля не обслуживалась более восьми лет.

ФГВФЛ отмечает, что подавляющее большинство заемщиков - юридических лиц начала процедуру банкротства, а некоторые из них уже ликвидированы. Преимущественно инициаторами банкротства выступают другие связанные с Максимовым лица. Таким образом, должники пытаются любыми методами избежать выполнения обязательств по кредитным договорам.

Максимов также пытается вывести ликвидные активы из банка. "Вывод ликвидных активов из VAB Банка уменьшает шансы удовлетворения требований его кредиторов. Кстати, кредитором третьей очереди являются ФГВФЛ, который обеспечил банк суммой в 7,2 млрд грн для выплаты гарантированного возмещения его вкладчикам", - подчеркнули в Фонде.

Фонд гарантирования вкладов обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступлений (хищение средств банка в особо крупных размерах, легализация доходов, полученных преступным путем и т.д.).

По результатам расследования Главным следственным управлением МВД Украины Максимову С. В. (который является гражданином России и Израиля) было сообщено о подозрении в совершении ряда особо тяжких преступлений. Досудебным следствием установлено, что экс-президент банка по предварительному сговору с другими лицами завладели денежными средствами VAB Банка в особо крупных размерах, путем выдачи фиктивных кредитов на подконтрольные ему предприятия. Полученные средства, в результате ряда фиктивных операций, переводились на другие подконтрольные фирмы и осели на личных счетах Максимова, или подконтрольных ему лиц.

Суд избирал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. В связи с невозможностью установить место нахождения подозреваемого, Максимов объявлен в международный розыск.

Однако в начале 2017 г. уголовное производство по подозрению Максимова в хищении средств банка было закрыто. VAB Банк, который в производстве имеет статус потерпевшего, не согласился с этим решением. По жалобе уполномоченного лица ФГВФЛ решения следователя и прокурора были отменены судом. Сейчас следствие по этому делу возобновлено.

Как сообщалось, в ноябре 2014 г. НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным.

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