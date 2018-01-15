Курс евро на межбанке превысил 35 грн

В понедельник, 15 января, торги по евро на межбанковском рынке открылись котировками 34,8587/34,9076, к 12:00 составили 34,9900/35,0239

Торги по доллару США открылись котировками 28,54/28,58*, к 12:00 котировки составили 28,54/28,57. Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,53, максимальные - 28,54. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,57, максимальные - 28,58.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5064/0,5075, к 12:00 котировки составили 0,5060/0,5068.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.