Межбанк открылся котировками доллара 28,61/28,63
17.01.2018 10:24
В среду, 17 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,61/28,63 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5057/0,5063.
Торги по евро начались с котировок 35,0071/35,0316.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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